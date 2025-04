Una piccola discussione tra le sorelle Boccoli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

È ora di pranzo a The Couple – Una Vittoria per Due. A volte, anche un semplice commento può dare origine a un piccolo screzio – seppur benevolo – soprattutto tra sorelle.

Benedicta avverte il peso del giudizio della sorella per aver scelto di mangiare un po’ più del solito. Brigitta tiene a precisare: “Io non ti sto giudicando". Ma Benedicta ribatte subito, difendendo la propria posizione: “E invece è un giudizio".

Manila cerca di stemperare la tensione, ma Benedicta chiarisce: “Siccome c’era un precedente… ieri mi ha detto che devo dimagrire”.

In realtà le dà anche ragione, ma sottolinea che si tratta di un discorso più ampio e delicato da affrontare: “Se tu sottolinei una cosa del genere, mi agito,” ribadisce.

Brigitta cerca di spiegarsi, sostenendo che il suo non era un commento malizioso, ma soltanto una battuta.

“Non voglio farti sentire in colpa” spiega poi, nel tentativo di rassicurarla.

Alla fine, come spesso accade tra sorelle, basta poco per accendere una scintilla… ma anche meno per spegnerla. Tra uno scambio di battute e qualche parola di troppo, resta l’affetto – quello vero – che, nonostante tutto, continua a emergere anche nei momenti più spinosi.