Le vacanze estive dei Vip nel 2026

Da Federica Pellegrini a Jennifer Lopez, sono molti i Vip che hanno scelto l'estate 2026 per concedersi vacanze tra mare, montagna e mete da sogno. Sardegna, Maldive, Capri, Formentera e Venezia sono solo alcune delle destinazioni scelte dalle celebrità.

In molti hanno trascorso dei giorni all'insegna dell'amore e del relax, come Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, per i quali le vacanze hanno coinciso con il viaggio di nozze. Dopo il matrimonio, i neosposi hanno scelto le Maldive per la loro luna di miele.

Federica Pellegrini ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna insieme alla figlia Matilde: le spiagge dell'isola hanno fatto da sfondo a momenti unici tra madre e figlia.

Alice Campello ha scelto Capri per le sue vacanze insieme ad Alvaro Morata. Il mare è stata la scelta anche di Ilary Blasi, che si è concessa alcuni giorni di relax sull'isola di Ceo, in Grecia, insieme a Bastian Müller.

Prima estate da marito e moglie per Francesca Michielin e Davide Spigarolo, che hanno trascorso dei momenti speciali sull'Isola del Giglio insieme al cagnolino Calogero.

Martina Dotti e Davide Bonolis sono tornati a Formentera, dove nel giugno 2025 avevano reso pubblica la loro relazione. Capri è stata invece la destinazione scelta da Martina Stella.

Giornate in montagna per Emanuela Folliero, che ha vissuto dei momenti speciali insieme a mamma Carla, 97 anni. Vacanze mamma e figlia anche per Giusy Ferreri e la sua piccola Beatrice. La cantante ha scelto come meta l'eterna primavera di Tenerife.

Marco Fantini ha deciso di godersi le meraviglie del Lago di Como insieme alla sua famiglia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso qualche giorno a Trento insieme alla piccola Clara Isabel e al cane Ercolino.

Vacanze italiane per Jennifer Lopez con i gemelli Emme e Max. A Venezia ha fatto sognare i fan cantando "Like a Virgin" di Madonna su una gondola.

Nel video sopra, le vacanze estive dei Vip.