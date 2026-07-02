Giusy Ferreri in vacanza con la figlia: "Beatrice in versione turista fotografa"

Vacanze mamma e figlia per Giusy Ferreri e la sua piccola Beatrice. La cantante, 47 anni, ha pubblicato sui social alcuni momenti del viaggio a Tenerife con la figlia, nata nel 2017 dalla storia d'amore con Andrea Bonomo. A realizzare le foto è stata proprio Beatrice, 9 anni, come ha raccontato Giusy Ferreri nella didascalia del post: "Scatti di Beatrice, in versione turista fotografa, ispirati da questo posto incantevole, meraviglioso".

Giusy Ferreri aveva presentato la figlia ospite a Verissimo. "Abbiamo un bellissimo rapporto. Lei riempie la casa con la sua vivacità. Sono felicissima, da quando c'è lei mi sono un po' discostata dalle mie paturnie mentali e dalle mie paranoie", aveva detto la cantante. Beatrice invece aveva svelato le sue cantanti preferite: "Serena Brancale ed Elettra Lamborghini. Ma canto anche le canzoni della mamma".