Giusy Ferreri presenta a Verissimo la figlia Beatrice e parla della sua lunga storia d'amore con il compagno Andrea Bonomo.

"Con Andrea è stato un colpo di fulmine, ho capito subito che si era acceso qualcosa. Ci siamo visti qualche volta e, dopo qualche mese, abbiamo deciso di iniziare la relazione", dice la cantante, 46 anni, legata al geometra dal 2008. A raccontare il loro primo incontro è stata l'amica di Giusy Ferreri, Anna, in un videomessaggio: "Andrea e Giusy si sono conosciuti quando Giusy comprò la sua prima casa. Andrea era il geometra del condominio".



Nel 2017 Giusy Ferreri e Andrea Bonomo sono diventati genitori di Beatrice. Parlando della figlia, che ha presentato a Verissimo, la cantante dice: "Abbiamo un bellissimo rapporto. Lei riempie la casa con la sua vivacità. Sono felicissima, da quando c'è lei mi sono un po' discostata dalle mie paturnie mentali e dalle mie paranoie".

Beatrice ha rivelato quali sono le sue cantanti preferite: "Serena Brancale ed Elettra Lamborghini. Ma canto anche le canzoni della mamma".