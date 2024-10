Gli highlights di Verissimo del 5 e del 6 ottobre

Dal nuovo capitolo di vita di Sophie Codegoni da mamma single alla rivelazione di Giampaolo Morelli fino alla storia d'amore di Federico Gregucci e Clarissa Marchese: questi sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Giampaolo Morelli ha rivelato di aver scoperto da poco di avere un altro padre. Simona Cavallari ha raccontato di essere tornata single.

Dora Moroni ha ricordato l'incidente per cui è stata in coma per sei settimane: "Ero in un'altra dimensione, non volevo tornare sulla Terra". Camila Giorgi ha raccontato la sua verità sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis. "Non sono sparita, non sono scappata".

Rocco Siffredi si è commosso parlando dei sensi di colpa verso la sua famiglia a causa del suo lavoro nel mondo del porno. Eleonora Giorgi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo l'intervento per il tumore al pancreas: "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale, intanto continuo con la chemioterapia".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 5 e domenica 6 ottobre.