Dora Moroni ricorda il coma: "Ero in un'altra dimensione, non volevo tornare sulla Terra"

Dora Moroni ricorda a Verissimo l'incidente nel 1978 quando finì in coma per sei settimane: "La morte non esiste, il corpo muore, ma l'anima e lo spirito esistono"

Dora Moroni ripercorre a Verissimo l'incidente avuto nel 1978, mentre si trovava in macchina con il conduttore tv Corrado e la sua compagna.

"Sono stata in coma quasi due mesi", racconta Dora Moroni, che oggi ha 69 anni. La cantante e soubrette ricorda il periodo in cui è stata in coma: "Ero calma, tranquilla, come se fossi in un mondo diverso, in un'altra dimensione. Era un'altra vita. Non volevo tornare sulla Terra".

Dora Moroni - che al momento dell'incidente aveva 23 anni - ricorda anche il risveglio dal coma: "Mia mamma continuava a dirmi: 'Devi tornare sulla Terra', ma io non volevo. Quando mi sono svegliata non riuscivo a parlare, a camminare, ero disperata". Da allora la cantante e soubrette ha una convinzione: "La morte non esiste, il corpo muore, ma l'anima e lo spirito esistono".