Camila Giorgi: "Non sono scappata dall'Italia"

A Verissimo la verità di Camila Giorgi sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis: "Non sono scappata per problemi fiscali"

Camila Giorgi racconta per la prima volta a Verissimo la sua verità sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis. "Non sono sparita, non sono scappata", assicura l'ex tennista, 32 anni. E spiega cosa l'ha portata a prendere la scelta di abbandonare il tennis: "Erano anni che volevo lasciare il mondo del tennis per fare un'altra vita, diversa".

Oggi Camila Giorgi vive negli Stati Uniti: "Già da prima viaggiavo tra Italia e Usa. Quando ho lasciato il tennis, ho deciso di vivere definitivamente a Miami". L'ex tennista assicura di essere felice: "Sono dove vorrei essere".

Camila Giorgi smentisce di aver lasciato l'Italia a causa dei suoi problemi con il Fisco: "Non siamo scappati a causa di problemi fiscali". L'ex tennista non rinnega però che dopo il suo ritiro siano emersi dei problemi relativi alla gestione della parte fiscale del suo lavoro: "I problemi sono stati creati da persone esterne che gestivano la parte fiscale del mio lavoro. Abbiamo cambiato queste persone e ora siamo in ordine. Io non ero consapevole di questi problemi. Il vaso si è aperto, quando ho lasciato il tennis".