Simona Cavallari: "Sono di nuovo single, ma credo ancora nell'amore"

L'attrice parla a Verissimo dell'amore e rivela di essere tornata single: "Non mi arrendo, sono ancora qua e aspetto l'uomo che mi ami veramente"

Simona Cavallari rivela a Verissimo di essere tornata single. La rottura è arrivata durante le riprese di Storia di una famiglia perbene 2, in onda su Canale 5 dall'11 ottobre. "Per me il lavoro è catartico, mi ha aiutata sempre a superare questi momenti", dice l'attrice, 53 anni.

Simona Cavallari è mamma di Pablo Alberto (2002) e Santiago Ramon (2003), avuti dalla relazione con Daniele Silvestri, terminata nel 2009. Ed è mamma anche di Levon Axel, nato nel 2011 dalla relazione con il compagno Roberto Libertini. L'attrice definisce i suoi tre figli "il suo grande amore": "Sono ancora tutti a casa con me, facciamo tanti viaggi insieme, sono con me e mi raccontano tutto".

Simona Cavallari non smette però di credere nell'amore: "Non mi arrendo, sono ancora qua e aspetto l'uomo che mi ami veramente".