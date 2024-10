Sophie Codegoni: "Oggi sono una mamma single"

Sophie Codegoni si è raccontata a Verissimo e ha parlato dell'amore: da quello, passato, per Alessandro Basciano a quello, profondo, per la figlia Céline, fino alle voci di una frequentazione con l'attore di Élite Arón Piper.

Parlando del rapporto con Alessandro Basciano, con cui ha avuto la figlia Céline: "Oggi siamo due genitori che si rispettano e si vogliono bene. Non siamo più una coppia, ma oggi il nostro amore è per nostra figlia".

Per quanto riguarda alcuni screzi avuti in passato con l'ex compagno, l'influencer dice: "Siamo stati un po' immaturi, ma abbiamo corretto il tiro".

Per quanto riguarda le voci su una frequentazione con l'attore di Élite Arón Piper: "Lo conosco, è una persona super piacevole, ma è stato detto molto più di quello che è la verità".

Oggi il grande amore di Sophie Codegoni è per la figlia Céline, di un anno: "Sono serena, da sola. È un momento in cui mi sto concentrando su me stessa, la mia bambina e il mio lavoro".