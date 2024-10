Federico Gregucci: "Voglio invecchiare accanto a Clarissa Marchese"

Clarissa Marchese e Federico Gregucci parlano a Verissimo della loro storia d'amore, iniziata nel 2016 a Uomini e Donne, e svelano i sogni per il futuro.

"Da quando ci siamo scelti otto anni fa, non ci siamo più lasciati", afferma Clarissa Marchese, 30 anni, ex Miss Italia. Dopo la scelta Clarissa e Federico sono andati subito a convivere, per trasferirsi poi negli Stati Uniti: "Abbiamo vissuto a Miami per tre anni. Ci siamo anche sposati lì. È stato un matrimonio molto intimo: eravamo noi e due testimoni".

Nel 2019 si sono risposati in Italia e nel 2020 sono diventati genitori di Arya. Nel 2023 è arrivato il secondogenito Christian. Ripensando ai momenti difficili vissuti in questi otto anni: "Siamo molto diversi caratterialmente, ma siamo complementari. Litighiamo tutti i giorni. Dopo la nascita di Christian, abbiamo avuto una crisi un po' più profonda, ma non abbiamo mai pensato di lasciarci".

Per quanto riguarda i sogni per il futuro, Federico Gregucci - ex calciatore di 35 anni - confessa commosso: "Mi auguro di invecchiare insieme a lei. Non smetterò mai di ringraziarla per avermi fatto diventare papà. Spero di continuare questa avventura insieme fino alla fine".