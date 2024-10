Giampaolo Morelli: "Ho scoperto di avere un altro padre"

L'attore e regista racconta a Verissimo di aver scoperto da poco che il padre che l'ha cresciuto non è il padre biologico: "Mia mamma me l'ha confessato in una lettera poco prima di morire"

Giampaolo Morelli racconta a Verissimo di aver scoperto da poco che il padre che l'ha cresciuto non è il padre biologico. "Mia mamma era malata, prima di morire mi ha confessato in una lettera che mio padre non è il mio vero papà", afferma l'attore e regista, 49 anni.

Il padre biologico di Giampaolo Morelli è scomparso diversi anni fa ed era a conoscenza che l'attore e regista fosse suo figlio: "Ho ricordi di questo signore, è stato il mio Padrino di cresima".

Giampaolo Morelli non ha approfondito il difficile discorso con il padre che l'ha cresciuto, che oggi è anziano: "Voglio proteggerlo. Ci sono responsabilità da tutte le parti, ma io non riesco ad avercela con nessuno, nemmeno con mio padre biologico che non ha mai fatto nemmeno un gesto nei miei confronti quando poteva farlo anche nel testamento: un dono, un libro".

L'attore e regista è però grato alla madre per avergli confessato la verità: "È sempre meglio sapere. Anche se è stata una notizia scioccante, devastante, mi ha permesso di rimettere insieme tanti tasselli".