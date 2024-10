Eleonora Giorgi parla della malattia: "È un cammino impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino"

Eleonora Giorgi, ospite a Verissimo insieme a Massimo Ciavarro, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l'intervento per il tumore al pancreas: "Spero di entrare in un programma di cura sperimentale, intanto continuo con la chemioterapia"

Dopo aver rivelato a Verissimo di avere le metastasi, Eleonora Giorgi torna, accompagnata dal suo ex marito Massimo Ciavarro, per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo l'intervento per il tumore al pancreas.

"Spero di entrare in un programma di cura sperimentale. Intanto continuo con la chemioterapia, è molto pesante, ma tengo duro", afferma l'attrice, 70 anni. E aggiunge: "Sto facendo un cammino molto impegnativo, ma non posso lasciare il mio nipotino Gabriele".

Parlando del difficile periodo della sua ex moglie, Massimo Ciavarro dice: "Questa donna è incredibile. In questa situazione, è riuscita a trovare la sua serenità. È una grande". Eleonora Giorgi spiega dove prenda la forza per continuare a sorridere: "Quando prendi un frontale con la vita, come nel mio caso, cambiano le priorità. Oggi la mia priorità assoluta è quello che mi rimane, sperando il più possibile".