Gli highlights di Verissimo del 28 e del 29 settembre

Dagli ultimi aggiornamenti sulla salute del figlio di Paola Caruso alla rivelazione di Gianni Sperti fino alle toccanti parole di Teddy Reno per Rita Pavone: questi sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 28 e domenica 29 settembre.

Hazal Küçükköse ha svelato a Verissimo di non essere single: "Sto conoscendo qualcuno, spero sia la persona giusta". Arianna Bergamaschi ha condiviso le emozioni del matrimonio in Vaticano con Olivier Francois, a dieci anni dal matrimonio civile.

Paola Caruso è appena tornata da un viaggio negli Stati Uniti: "Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore. Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente. Non c'è a oggi una cura affinché mio figlio recuperi l'uso della gamba. Mi sono dovuta rassegnare a questo". La showgirl inoltre ha rivelato di avere un compagno che la sta supportando nel suo momento più difficile: "In questo incubo, nel momento più buio della mia vita, Dio mi ha mandato un raggio di sole".

Gianni Sperti ha rivelato per la prima volta di essere stato vittima di truffa: "Mi sono ritrovato senza soldi. Sono stato truffato da due persone che ritenevo amiche". Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno condiviso le emozioni da neogenitori di Camilla.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 28 e domenica 29 settembre.