Paola Caruso ha un nuovo amore: "Il mio compagno si chiama Gianmarco"

Paola Caruso parla per la prima volta a Verissimo del suo nuovo compagno e spiega perché non l'ha mai mostrato sui social: "Lo voglio tutelare dagli hater"

Paola Caruso parla per la prima volta a Verissimo del suo nuovo compagno Gianmarco, che le è stato vicino nei difficili mesi, segnati dalla malattia del figlio Michele.

"In questo incubo, nel momento più buio della mia vita, Dio mi ha mandato un raggio di sole", dice la showgirl. Paola Caruso ha conosciuto Gianmarco due anni fa: "L'ho incontrato nel momento peggiore della mia vita, in un momento in cui non pensavo all'amore, ma solo a curare mio figlio. Lui ha avuto la pazienza di starmi accanto".

Parlando del compagno, aggiunge: "È un'anima bella, di quelle che è difficile trovare oggi. Ho una stima di lui incredibile". Paola Caruso è stata anche criticata sui social per un regalo del compagno che lei aveva voluto mostrare: "Mi ha regalato la macchina che in realtà era sua. Io ero rimasta senza macchina e lui mi ha dato la sua e se n'è comprato un'altra".

Proprio a causa degli hater, finora Paola Caruso non ha voluto mostrare il compagno sui social: "Lo voglio tutelare perché non si merita di essere oggetto di attacchi".