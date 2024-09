Arianna Bergamaschi, il matrimonio in Vaticano con Olivier Francois

Arianna Bergamaschi condivide a Verissimo le emozioni del matrimonio religioso, celebrato in Vaticano a 10 anni dal matrimonio civile.

"Quando ci siamo sposati nel 2014, Olivier mi aveva promesso che avremmo celebrato il matrimonio religioso se saremmo durati dieci anni", racconta la cantante e attrice, 48 anni.

In questi 10 anni Olivier Francois ha fatto un percorso personale, prendendo la decisione di celebrare il matrimonio religioso con grande consapevolezza: "Quando l'ho conosciuto era ateo, in questi dieci anni ha fatto un percorso e ha fatto catechismo. Vederlo così emozionato, mi emoziona perché mi sembra quasi più emozionato di me che ho sempre desiderato sposarmi in chiesa. Lui non l'ha fatto per accontentare me, ma desiderava sposarsi davanti a Dio".