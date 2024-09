Arianna Bergamaschi e Oliver François rinnovano le promesse per il decimo anniversario

Dopo dieci meravigliosi anni di matrimonio, Arianna Bergamaschi e Oliver François hanno rinnovato le loro promesse d’amore.

Arianna Bergamaschi, 48 anni, e Oliver François, 62 anni, si sono sposati nel 2014 e nel 2016 sono diventati genitori di Alexandre.

Ospite a Verissimo, la cantante e attrice aveva parlato della sua vita tra il lavoro e la maternità: "Ormai ho trovato questo equilibrio: alterno mesi in cui non lavoro a mesi in cui sono in giro e lavoro come una pazza. Faccio delle corse incredibili tra teatro, promozione e un'attività che ho a Milano. Poi tornerò a Miami a fare la mamma".