Arianna Bergamaschi tra lavoro e vita da mamma: "Alterno mesi in famiglia a mesi lontana da casa"

Arianna Bergamaschi spiega a Verissimo come riesca a conciliare il lavoro di cantante e attrice con la sua vita da mamma di Alexandre, avuto nel 2016 dal matrimonio con Olivier Francois.

"Ormai ho trovato questo equilibrio: alterno mesi in cui non lavoro a mesi in cui sono giro e lavoro come una pazza", spiega Arianna Bergamaschi, 48 anni, che vive con la famiglia negli Stati Uniti.

Attualmente la cantante e attrice è in Italia, a teatro, con Vlad Dracula il musical: "Faccio delle corse incredibili tra teatro, promozione e un'attività che ho a Milano. Poi tornerò a Miami a fare la mamma".

Arianna Bergamaschi non nega però di sentire, nelle settimane lontana da casa, la mancanza del figlio: "Adesso è già più di una settimana che non lo vedo, comincio a cedere".