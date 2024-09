Paola Caruso, il viaggio negli Stati Uniti con il figlio Michele: "Il danno al nervo è permanente"

Paola Caruso racconta a Verissimo le ultime novità sullo stato di salute di suo figlio Michele, che nel 2022, a causa di una puntura sbagliata, ha subito una lesione del nervo sciatico che gli ha compromesso l'uso di una gamba tanto che oggi è costretto a indossare un tutore.

Un problema che purtroppo non ha trovato soluzione nemmeno dopo l'operazione a cui è stato sottoposto Michele lo scorso maggio: "L'intervento ha sbloccato il nervo, ma era troppo danneggiato e non ha recuperato".

Nelle scorse settimane Paola Caruso ha intrapreso un lungo viaggio con Michele, andando fino agli Stati Uniti per capire se ci sia una possibilità che il figlio possa tornare a camminare senza il tutore. "Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore". Purtroppo però dopo le visite i medici non hanno dato un responso positivo: "Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente. Non c'è a oggi una cura affinché mio figlio recuperi l'uso della gamba. Mi sono dovuta rassegnare a questo".

In futuro Michele potrebbe essere operato negli Stati Uniti: " Si potrebbe fare un intervento perché cammini meglio, ma il nervo è irrecuperabile. È un intervento molto pesante in cui lui per tre mesi dovrebbe stare immobile".