Gianni Sperti: "Sono stato vittima di truffa, mi sono ritrovato senza soldi"

Gianni Sperti racconta per la prima volta a Verissimo di essere stato vittima di truffa. E di averlo scoperto nel 2005, dopo la vittoria de La Talpa. "Sono stato truffato da due persone che ritenevo amiche e che mi aiutavano a gestire alcune questioni burocratiche del mio lavoro", racconta il ballerino e opinionista.

"C'erano dei pagamenti che credevo fossero stati fatti e che invece erano rimasti scoperti. Quando l'ho scoperto, sono rimasto con i soldi che mi bastavano per estinguere un debito che non sapevo di avere", aggiunge Gianni Sperti, che rivela di non aver mai potuto godere della vincita de La Talpa: "Quei soldi non li ho mai visti".

L'opinionista ha vissuto un periodo economicamente difficile: "C'è stato un momento in cui ero senza soldi. È difficile da dire e da credere. Mi ha aiutato mio padre". Gianni Sperti è riuscito a superare le difficoltà economiche grazie al suo lavoro: "Con un po' di sacrifici mi sono ripreso abbastanza velocemente". Ma porta ancora i segni delle difficoltà emotive provocate da quella brutta esperienza: "Ho sofferto di depressione, i cui segni più visibili sono emersi tre anni fa quando piangevo tutti i giorni senza motivo. Con la psicoterapia ho capito che le forti delusioni mi hanno un po' chiuso: non mi fido di nessuno, ho paura della persona che ho di fronte, temo che non sia sincera".