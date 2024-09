Andrea Zenga e l'anello regalato a Rosalinda Cannavò: "Grato per nostra figlia"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga condividono a Verissimo l'emozione della nascita della figlia Camilla. "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile. Porterò sempre nel cuore anche il momento in cui hanno dato Camilla ad Andrea", racconta Rosalinda Cannavò.

Dopo la nascita di Camilla, Andrea Zenga ha sorpreso Rosalinda Cannavò regalandole un anello: "È un oggetto che rappresenta la mia gratitudine per avermi regalato Camilla". Per consegnare l'anello alla compagna, Andrea si è avvalso di un aiutante speciale: il loro cagnolino Chinu. "Io non mi ero accorta di nulla, stavo cambiando Camilla in quel momento. Non mi aspettavo questo regalo, mi ha sorpreso", dice Rosalinda Cannavò