Rosalinda Cannavò mostra l’anello regalato da Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ringrazia sui social il compagno per l'anello: "Grazie per l’uomo e il papà che sei, grazie per questo bellissimo regalo inaspettato"

Rosalinda Cannavò mostra sui social l'anello che le ha regalato Andrea Zenga. La foto è accompagnata da una dedica piena d'amore nei confronti del compagno e della figlia Camilla, nata lo scorso 7 settembre.

"Ci sarò sempre per te e Camilla, non c’è promessa più bella di questa. Grazie per l’uomo e il papà che sei, grazie per questo bellissimo regalo inaspettato. Ti amiamo tanto", ha scritto l'attrice, 31 anni, come didascalia delle foto in cui mostra l'anello.

Rosalinda Cannavò a Verissimo parla della gravidanza

A marzo del 2024, ospite a Verissimo insieme ad Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò aveva condiviso il timore di non riuscire a diventare mamma a causa dell'anoressia di cui ha sofferto in passato.

"Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'", aveva detto l'attrice.