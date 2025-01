Gli highlights di Verissimo del 25 e del 26 gennaio

Dalla fine della relazione di Jenny Guardiano e Tony Renda all'amore di Giacomo Giorgio per nonna Melina fino alla storia, appena nata, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Paola Di Benedetto ha smentito le voci sulla gravidanza: "Non sono incinta". Fatima Trotta ha parlato dell'amore per il marito Luigi De Falco.

Maurizio Ferrini ha raccontato di quando faceva oroscopi a pagamento a causa delle difficoltà economiche in un momento difficile della sua carriera.

Federica Pellegrini condivide le difficoltà della maternità, ammettendo che "non si nasce imparati": “Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti. È bello però vedere mia figlia diventare, giorno dopo giorno, indipendente”.

Stefano Bettarini racconta gli ultimi momenti con il padre: "Ho avuto la fortuna di vivermelo fino all'età di 86 anni".

Daniele Scardina racconta il momento in cui ha salvato la vita alla cognata Heidy durante un'emorragia, una drammatica esperienza che ha portato alla perdita del nipote.

Asia Argento dichiara di aver "sposato sé stessa": “Ho trovato un anello a casa, dentro è inciso il mio nome. Credo sia di qualche ex fidanzato. Ho pensato fosse per me e quindi ho sposato me stessa, sono in grazia di Dio”.

Matilde Gioli si trova in una "fase di transizione" dedicandosi soprattutto ai suoi animali: “Ho due cavalli, tre gatti, due cani. Loro in questo momento mi riempiono tantissimo. Mi preparo per quello che il futuro mi riserverà”.

Rossella Brescia parla della fine della sua relazione con Luciano Cannito: "Si va avanti e si cerca di guarire, anche se non so se si guarisce del tutto".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 gennaio.