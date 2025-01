Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello, ripercorre a Verissimo un momento drammatico: quando sua cognata Heidy ebbe un'emorragia mentre era in attesa di un bambino. Allora fu proprio l'ex pugile a salvarle la vita con un gesto eroico che Daniele Scardina racconta nel suo libro King Toretto. "Heidy è la compagna di mio fratello. […] Sono contento che sia entrata nella vita di mio fratello per restare. C’è una novità, poi, che mi rende anche più felice: Heidy è incinta di due mesi. Significa che tra non molto diventerò zio e questa è una notizia che mi emoziona – e forse mi spaventa – più di un incontro sul ring! Oggi pomeriggio, comunque, sono passato da casa per puro caso. […] Però è molto strano che Heidy non mi apra. […] Rimango lì, impalato fuori dalla porta del nostro appartamento. Ho una strana sensazione, una specie di brivido corre giù lungo la mia spina dorsale. Un sospetto. Qualcosa non va", scrive l'ex pugile nel suo libro. Daniele Scardina in quell'occasione riesce a forzare la porta per entrare in casa: "Lo spettacolo che ho davanti mi fa accapponare la pelle. […] Heidy sviene tra le mie braccia e il contatto con il suo corpo ha la stessa potenza di un cazzotto in pieno volto. […] No, no, no. Mi impongo di recuperare la lucidità". L'ex pugile corre in ospedale con la cognata: "Heidy è bianca come un lenzuolo per l’emorragia in corso, io per il terrore di perdere entrambi, la compagna di mio fratello e mio nipote. È una corsa contro il tempo. […]. Heidy sopravvive. Il bambino, purtroppo, no". Oggi Heidy e Giovanni Scardina hanno due figli: Jeremy e Jayson, di 7 e 4 anni, legatissimi a zio Daniele. Di quel tragico momento, Heidy ricorda: "Mi sono ritrovata in ospedale quando ho aperto gli occhi. Sono qua per miracolo".