Rossella Brescia dopo la fine della storia con Luciano Cannito: "Cerco di guarire"

La ballerina e conduttrice parla del nuovo capitolo della sua vita, dopo la fine della lunga storia con Luciano Cannito: "Si va avanti e si cerca di guarire, anche se non so se si guarisce del tutto"

Rossella Brescia parla a Verissimo del nuovo capitolo della sua vita, dopo la fine della lunga storia d'amore con Luciano Cannito. "Si va avanti, il tempo passa. Cerchi di riprenderti e di guarire anche se non so se si guarisce del tutto. Però si va avanti e si combatte ed è quello che faccio sempre". "La piantina (dell'amore ndr) va annaffiata tutti i giorni. Si dà forza anche con delle parole che magari uno tiene per sé, dà per scontate. Invece bisogna vivere ogni momento, sempre", aggiunge la ballerina e conduttrice, 53 anni, riferendosi al consiglio dato poco prima al collega Kledi Kadiu in merito alla storia d'amore con la moglie. Alla domanda se oggi sia pronta a un nuovo amore, Rossella Brescia risponde: "Mi dovrei un attimo ri-fidare. Forse oggi sono un po' prevenuta e ho dei preconcetti in merito. Però spero di trovare anche io una bella 'piantina', anzi 'un albero".