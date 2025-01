Stefano Bettarini, gli ultimi istanti accanto al papà: "L'impotenza davanti alla malattia ci uccideva"

Stefano Bettarini racconta a Verissimo gli ultimi istanti accanto al suo amato papà Mauro, scomparso di recente: "Ho avuto la fortuna di vivermelo fino agli 86 anni. Per me papà è stato ed è un punto di riferimento: lui era anche il mio primo allenatore perché la prima telefonata dopo le partite era a lui". Il papà di Stefano Bettarini era malato da tempo e gli ultimi giorni accanto al padre sono stati i più difficili per l'ex difensore: "Negli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto perché ormai la malattia aveva preso il sopravvento. Lui voleva morire a casa, veniva idratato da una flebo. Nei suoi occhi leggevo il disappunto di farsi vedere così da noi, come se si vergognasse, ma purtroppo era la malattia. Soffriva e non potevamo fare niente e l'impotenza ci uccideva". L'ex calciatore, 52 anni, è stato accanto al papà fino al suo ultimo respiro: "Questo oggi ci dà forza perché veramente non potevamo fare di più di quello che abbiamo fatto".