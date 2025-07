Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta a Ibiza con il figlio Romeo: "Famiglia"

La coppia di ballerini ha trascorso dei teneri momenti in famiglia nella celebre isola delle Baleari insieme al figlio Romeo

Marcello Sacchetta, 42 anni, condivide sui social alcune tenere foto di attimi in famiglia trascorsi con la compagna Giulia Pauselli, 34 anni, e il figlio Romeo, di quasi 3 anni, a Ibiza. Proprio "Familia" - scritto in spagnolo - è la didascalia scelta dal coreografo e ballerino per accompagnare il carosello di scatti pubblicato su Instagram.

Prima di Ibiza, Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli e il piccolo Romeo si trovavano in un'altra celebre isola delle Baleari, come si vede dalla pubblicazione social condivisa dal ballerino accompagnata dalle parole "Pane, amore e Formentera".

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presentano il figlio a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta avevano presentato il figlio Romeo, venuto al mondo ad agosto del 2022. "Nostro figlio è la cosa più bella del mondo. Cerchiamo di trasmettergli le cose buone che abbiamo, nel nostro caso cerchiamo di trasmettergli la sensibilità che è importante nella nostra società", aveva affermato la ballerina, ora anche dj.

Riguardo il tema della maternità, Giulia Pauselli aveva aggiunto: "Romeo non era nei programmi. Quando ho scoperto di essere incinta, ho avuto paura perché la mia carriera era arrivata a un punto importante, ero soddisfatta. Ma a volte la vita ti sorprende anche perché vuole farti crescere".