Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, l'intervista in 100 secondi

Dall'immenso amore per il figlio Romeo ai progetti futuri della coppia e all'idea di un anno sabbatico per avvicinarsi alla musica in maniera diversa. Giulia Pauselli si è raccontata a Verissimo insieme al compagno Marcello Sacchetta, ripercorrendo le tappe principali della carriera e della loro storia d'amore. "Romeo non era nei programmi - ha spiegato la ballerina nell'intervista in onda domenica 15 dicembre - Inizialmente mi ha spaventato molto, anche perché la mia carriera era arrivata a un punto importante, ero soddisfatta. Però la vita insegna sempre qualcosa e non c'è motivo perché accadano certe cose, sicuramente voleva farmi crescere di più". "Ci ha cambiato la vita, ma in meglio - le ha fatto eco Marcello Sacchetta - Già prima ci sentivano una famiglia, ma Romeo ha coronato il sogno". Il ballerino ha anche aggiunto di non vedere il matrimonio tra le loro priorità al momento, ma di non escluderlo". In merito ai nuovi progetti, invece, Giulia Pauselli ha anche precisato di volersi prendere un anno sabbatico per poter vivere la musica in maniera diversa da come è sempre stata abituata a fare. La ballerina ha infatti rivelato a Silvia Toffanin di aver studiato per diventare una dj.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta a Verissimo.