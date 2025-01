Asia Argento e Matilde Gioli: "Siamo entrambe single"

Asia Argento e Matilde Gioli parlano a Verissimo dell'amore oggi e rivelano di essere entrambe single. "Ho sposato me stessa", afferma Asia Argento, 49 anni. L'attrice spiega: "Ho trovato un anello a casa, dentro è inciso il mio nome. Credo sia di qualche ex fidanzato. Ho pensato fosse per me e quindi ho sposato me stessa, sono in grazia di Dio". Matilde Gioli, 35 anni, invece, parlando dell'amore oggi, dice: "Sono in una fase di transizione in cui mi sto dedicando a me stessa. In questa fase l'amore più grande sono i miei animali: ho due cavalli, tre gatti, due cani. Loro in questo momento mi riempiono tantissimo. Mi preparo per quello che il futuro mi riserverà". Nel corso dell'intervista, l'attrice ha però rivelato il desiderio, in futuro, di diventare mamma: "È un desiderio che prima o poi spero che si realizzi".