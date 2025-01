Dal "caso (risolto) Jessica Morlacchi" alla nuova vita di Malena lontano dall'hard: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno presentato la figlia Camilla, di 4 mesi, e hanno rivelato il desiderio di regalarle presto un fratellino. Francesco Paolantoni ha parlato del rapporto intenso e particolare con la compagna di una vita Paola Cannatello: "Viviamo in due città diverse e questo è il segreto".

Jessica Morlacchi ha parlato dell'abbandono del Grande Fratello e anche del caso che ha riguardato lei e Memo Remigi. Anche Memo Remigi ha detto la sua sulla spiacevole vicenda: "Episodio mal interpretato. Mi ha fatto molto male, per due anni sono rimasto senza lavoro".

Malena ha spiegato le ragioni che l'hanno portata a lasciare il mondo dell'hard, tornando a essere solo Filomena.

Nella puntata in onda domenica 19 gennaio, Ilary Blasi ha parlato della sua storia d'amore con Bastian Muller, definendo il compagno "un valore aggiunto". Paolo Bonolis si è soffermato sull'importanza di preservare la famiglia, in particolare i figli, di fronte a qualsiasi avversità. "È necessario e importante, quindi per quanto difficile è bello", ha confidato il conduttore a Silvia Toffanin.

Ermal Meta è tornato a Verissimo dopo la nascita della figlia. Il cantante ha condiviso le emozioni da papà, ma anche le difficoltà che la sua compagna Chiara ha dovuto affrontare durante la gravidanza.

Emozioni forti anche per Luca Tommassini, che ha raccontato di aver recentemente subito un delicato intervento al cuore a seguito di un problema scoperto, come rivelato dallo stesso coreografo e direttore artistico, grazie a Fiorello.

Iva Zanicchi ha invece vissuto il suo 85esimo compleanno senza l'amato compagno Fausto Pinna, scomparso ad agosto 2024. "Non ho festeggiato il compleanno, così come non ho festeggiato il Natale", ha rivelato la cantante.

Spazio anche a Romina Carrisi, a Verissimo insieme alle sorelle Cristel e Jasmine. "Io sono nata con la depressione che è un disturbo dell'umore - ha raccontato la figlia di Al Bano-. Le mie tendenze a essere umorale, la mia ipersensibilità sono dovute alla depressione che mi è stata diagnosticata nel 2020 dopo un percorso di psicoanalisi".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 gennaio.