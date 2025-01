Iva Zanicchi ha compiuto 85 anni: "Non ho festeggiato senza il mio Fausto"

"Non ho festeggiato il compleanno, così come non ho festeggiato il Natale", afferma la cantante a Verissimo

Il 18 gennaio Iva Zanicchi ha compiuto 85 anni. Un compleanno importante, che però la cantante ha deciso di non festeggiare dopo la scomparsa del suo compagno Fausto Pinna, che lei chiamava amorevolmente Pippi. "Non ho festeggiato il compleanno, così come non ho festeggiato il Natale", afferma Iva Zanicchi, che è stata legata a Fausto Pinna per quasi 40 anni.

La festività in cui Iva Zanicchi ha sentito di più la mancanza di Fausto Pinna è stata l'Epifania: "Siccome gli raccontavo che da piccola io aspettavo la Befana che però da me non passava mai, allora lui mi ha sempre fatto trovare, ogni anno, la calza appesa al camino. Quest'anno l'idea che al mattino non avrei trovato la sua calza, mi ha fatto stare male tutto il giorno". Quest'anno è stata però la figlia di Iva Zanicchi, Michela (nata dal matrimonio tra la cantante e Antonio Ansoldi) a coccolare la mamma in questo momento difficile: "Senza che le dicessi nulla, mi ha fatto trovare tre calze".