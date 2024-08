Iva Zanicchi, l'addio al compagno Fausto Pinna

Lutto per Iva Zanicchi. È scomparso all'età di 74 anni il compagno Fausto Pinna. La cantante era legata al produttore musicale dal 1986.

Fausto Pinna era malato di tumore da diversi anni. La cantante ne aveva parlato per la prima volta proprio a Verissimo nel 2020: "Durante il primo periodo di lockdown, io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio". Tornata a Verissimo nel 2023, Iva Zanicchi aveva detto: "Gli avevano dato 3 mesi di vita, sono trascorsi tre anni".

Da circa un anno le condizioni di salute di Fausto Pinna sono peggiorante dopo la frattura di una vertebra. "Oggi ha un problema diverso, legato alla frattura di una vertebra, solo che nelle sue condizioni è complicato perché non si può operare", aveva spiegato Iva Zanicchi, 84 anni, a Verissimo. In questi mesi Fausto Pinna non ha mai smesso di lottare. "I medici avevano detto che poteva andare avanti così una vita, ma che non si sarebbe alzato dal letto mai più. Invece si è alzato, siamo andati in giardino con la sedia a rotelle, siamo andati al bar a prendere un caffè e ha fatto anche un paio di passetti", aveva raccontato la cantante, che nella malattia non ha perso la positività: "Pippi è un gigante, ha una forza di volontà incredibile".

Nel video sotto, Iva Zanicchi parla a Verissimo della malattia del compagno.