Malena, l'addio al mondo dell'hard: "Mi sentivo quasi obbligata a fare alcuni lavori"

Malena parla a Verissimo della sua scelta di lasciare il mondo dell'hard e tornare a essere solo Filomena Mastromarino: "Ho deciso di smettere con il mio lavoro nell'hard in cui ero conosciuta con il nome d'arte di Malena".

"Ho iniziato a maturare questa decisione dopo aver avuto un problema di salute e dopo aver affrontato la malattia di mia mamma", spiega Filomena Mastromarino. Del suo lavoro, dice: "Molti non lo riconoscono come un lavoro, ma non c'è solo la parte bella, ci sono anche altri impegni: serate, spettacoli, per cui firmi contratti che devi rispettare altrimenti ci sono delle penali. A un certo punto mi sono sentita quasi obbligata a fare determinati lavori".

Filomena Mastromarino fa un esempio in particolare: "Quando ho avuto il problema di salute, ho mandato un messaggio all'agente che si occupava di questa parte legata agli spettacoli e lui mi ha risposto: 'Ora ti vesti e vieni'. Lì ho capito che era troppo, che Malena stava annientando Filomena". Per quanto riguarda la sua vita oggi: "Mi sto ritrovando. Malena ha dato tanto a Filomena, ma anche Filomena a Malena. Il mio è il classico esempio del personaggio che rischia di mangiarsi la persona. Avevo bisogno di fermarmi e dire basta".