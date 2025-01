Romina Carrisi: "Sono nata con la depressione, mi aiutano l'analisi e i farmaci"

Romina Carrisi, ospite a Verissimo insieme alle sorelle Cristel e Jasmine, parla dei problemi di salute mentale. In una recente intervista, Romina Carrisi ha rivelato infatti di soffrire di depressione: " Io sono nata con la depressione che è un disturbo dell'umore. Le mie tendenze a essere umorale, la mia ipersensibilità sono dovute alla depressione che mi è stata diagnosticata nel 2020 dopo un percorso di psicoanalisi". "Grazie alla psicoanalisi e a una cura farmacologica sto meglio. Prima la mia vita era un costante viaggio sulle montagne russe e non capivo quale fosse il motivo che era appunto la depressione", spiega la figlia più piccola di Romina Power e Albano Carrisi.

Parlando del percorso verso la diagnosi: "Ero molto umorale. Un giorno volevo vivere e il giorno dopo chiudermi in camera e dimenticare il mondo. Alzarmi dal letto era un'azione estremamente difficile". Per quanto riguarda la sua salute mentale oggi: "Non è una scelta, non è un periodo, non è neanche uno stigma da portare. È come nascere con una malattia che non hai scelto. Non guarisci, ma impari a conviverci con la cura farmacologica e la psicoanalisi. Oggi ho momenti di down, ma so riconoscerli e affrontarli".