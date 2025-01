Luca Tommassini dopo l'operazione al cuore: "Grazie a Fiorello ho scoperto di avere un problema cardiaco"

Luca Tommassini parla a Verissimo della delicata e difficile operazione al cuore che ha affrontato lo scorso 23 dicembre: "Arrivavo da Dubai, dove ero per lavoro, mi hanno portato subito al Policlinico Gemelli. È stata un'operazione molto complessa, durata sette ore, in cui ho avuto cuore fermo, organi fermi".

"Mi hanno regalato un cuore nuovo, ma hanno dovuto rompere tutto quello che c'è tra petto e cuore, tra cui lo sterno. La ripresa è stata tostissima", aggiunge il coreografo e direttore artistico, 54 anni, che ha scoperto di avere un problema cardiaco grazie a Fiorello: "Siamo amici da trent'anni, lavoriamo tanto insieme, quindi ci troviamo spesso insieme. Un giorno eravamo seduti, lui mi ha guardato e ha detto: 'È il cuore'. Gli ho creduto subito. Sono andato dal cardiologo che aveva prenotato per me, che mi ha diagnosticato un problema alle valvole cardiache: una valvola non faceva il suo lavoro".

Luca Tommassini non si è subito sottoposto all'operazione: "Avevo preso tantissimi impegni, in accordo con i medici ho deciso di aspettare".