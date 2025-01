Paolo Bonolis dopo la separazione da Sonia Bruganelli: "La famiglia e i figli vanno preservati da qualsiasi avversità"

Il conduttore spiega a Verissimo il significato di un post sui social in cui ha pubblicato uno scatto con Sonia Bruganelli e i loro tre figli: "Era un aiuto che ho dato a Sonia in un momento di profonda difficoltà"

Paolo Bonolis spiega a Verissimo il significato di un post sui social, pubblicato lo scorso ottobre. " La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una 'cosa' ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti", aveva scritto il conduttore pubblicando uno scatto con Sonia Bruganelli e i loro tre figli Silvia (2003), Davide (2004) e Adele (2009).

"Era un aiuto che ho dato a Sonia in un momento di profonda difficoltà, di avversità. Quello dei social è un mondo che rifuggo", afferma Paolo Bonolis. In merito alle parole del post, aggiunge: "Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare un significato a queste possibilità. Vivi e ti comporti in base al significato che dai. Poi nella mia ottica esistenziale ci sono delle priorità che sono i figli, la famiglia che va preservata da qualsiasi circostanza e avversità".

Alla domanda se sia difficile preservare la famiglia, il conduttore risponde: "È necessario e importante, quindi per quanto difficile è bello". Alla domanda invece se con Sonia Bruganelli abbia trovato un nuovo equilibrio dopo la separazione, il conduttore ha risposto con ironia: "Me l'avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti un altro". "Funziona così: Sic transit gloria mundi", aggiunge il conduttore citando una celebre locuzione in latino il cui significato è tradotto così: "Come sono effimere le cose del mondo".