Anna Tatangelo e gli attacchi ricevuti durante la relazione con Gigi D'Alessio: "Dopo anni è venuta fuori la verità"

Anna Tatangelo parla a Verissimo dei suoi anni con Gigi D'Alessio, con cui è stata legata dal 2005 al 2020. In merito agli attacchi ricevuti, la cantante dice: "In tanti hanno dimenticato che avevo poco più di 18 anni".

Prima della relazione con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio era stato sposato con Carmela Barbato, con cui ha avuto i figli Claudio (1987), Ilaria (1992) e Luca (LDA, 2003). A questo proposito, la cantante, oggi 38enne, dice: " Spesso rimanevo in silenzio per rispetto del mio compagno e dei suoi figli, per non alimentare meccanismi di colpi bassi tra il mio compagno e la sua ex moglie. Dopo tanti anni è venuto fuori che la loro relazione era già finita quando è iniziata la nostra, quindi dico: tempo al tempo".

Per quanto riguarda il loro rapporto oggi: "Abbiamo un figlio di 15 anni e siamo stati 15 anni insieme. Oggi nostro figlio è la priorità assoluta. Secondo me davanti ai figli non bisognerebbe mai parlare male dell'altro. Andrea ha la serenità negli occhi e combatto ogni giorno per quella serenità".