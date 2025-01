Memo Remigi parla del "caso Jessica Morlacchi": "Episodio mal interpretato"

Memo Remigi parla a Verissimo del "caso Jessica Morlacchi": "È successo un bruttissimo episodio, forse mal interpretato. C'è stata una condanna sopra le righe, una fucilazione senza possibilità di giustificazione". Il cantante aggiunge: "Mi ha fatto molto male, per due anni sono rimasto senza lavoro. La vita è fatta di momenti belli e momenti brutti, quello è stato un momento brutto che cerco di dimenticare". Riguardo al gesto in sé: "Mi sono costruito una carriera all'insegna dell'onestà e della signorilità. Era un gesto che non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato". Jessica Morlacchi ha rivelato a Verissimo di essersi chiarita da tempo con Memo Remigi. Del loro rapporto oggi, il cantante dice: "Le auguro tanta fortuna".