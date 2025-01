Jessica Morlacchi: "Io e Memo Remigi ci siamo chiariti dopo poco tempo"

Jessica Morlacchi parla a Verissimo dello spiacevole episodio che l'ha vista coinvolta in cui era stato protagonista Memo Remigi: "Io e Memo ci siamo chiariti dopo pochissimo tempo, dopo qualche mese. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori". "È successo quello che è successo, io ero molto arrabbiata, ma poi c'è anche il dialogo. Di base c'era un affetto profondo tra di noi, un'amicizia profonda che non volevamo buttare. Abbiamo condiviso molti momenti insieme. Io perdono le brave persone", aggiunge la cantante ed ex inquilina del Grande Fratello. Jessica Morlacchi rivela di aver sentito Memo Remigi anche prima di entrare nella Casa: "L'ho sentito telefonicamente e mi ha fatto l'in bocca al lupo".