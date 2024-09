Gli highlights di Verissimo del 14 e del 15 settembre

Dalla lotta di Eleonora Giorgi contro il tumore alla foto del figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, creata con l'Ai, fino al gender reveal di Neslihan Atagül e alla nuova avventura di Beatrice Luzzi come opinionista del Grande Fratello: questi sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 settembre.

Rossella Brescia ha parlato della fine della storia, durata quasi 20 anni, con Luciano Cannito: "Non c'è una terza persona, per lui i sentimenti erano cambiati".

Alice D’Amato ha condiviso le emozioni per l'oro olimpico, ricordando anche il papà: "Mi dispiace che papà non abbia visto i miei risultati, ma sono sicura che sia fiero di me e di mia sorella".

Raimondo Todaro ha annunciato l'addio ad Amici. E, insieme alla moglie Francesca Tocca, ha presentato la figlia Jasmine.

Eleonora Giorgi si è mostrata senza capelli e ha condiviso la sua lotta contro il tumore al pancreas: " Sono state trovate delle metastasi. Abbiamo passato tre mesi ad abbatterle, ma nonostante questo si sono un po' ingrandite".

