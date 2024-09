Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la foto del figlio creata con l'Ai

Pierpaolo Pretelli mostra a Verissimo la foto di come potrebbe essere il figlio che aspetta con Giulia Salemi: "L'ha creata Giulia con l'intelligenza artificiale e l'ha messa come salvaschermo del telefono".

"Per creare la foto bisognava selezionare cinque foto della mamma e cinque del papà, ma, visto il risultato, Giulia ne ha selezionate nove sue e una mia: è identico a Giulia", aggiunge Pierpaolo Pretelli con ironia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi diventeranno genitori di un maschietto, il secondo per lo showman, già papà di Leonardo, avuto con l'ex compagna Ariadna Romero. "Pensavamo a una femminuccia per fare la coppia. Ma ci riproveremo", afferma Pierpaolo Pretelli. E rivela: "Giulia cercava su Google 'come fare figlie femmine' e mi obbligava a seguire i consigli che trovava in rete. Poi una volta ho fatto di testa mia e infatti mi dice sempre: 'Vedi è colpa tua se è maschio!'".