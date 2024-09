Il ballerino e coreografo rivela a Verissimo che non farà più parte della nuova edizione di Amici, di cui è stato insegnante dal 2021

Raimondo Todaro non sarà più insegnante di Amici. Il ballerino e coreografo, 37 anni, lo ha confermato a Verissimo. "Purtroppo n on farò parte della nuova edizione di Amici", afferma Raimondo Todaro, insegnante del talent show dal 2021.

Della sua esperienza ad Amici, Raimondo Todaro aggiunge: "Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili. Sono cresciuto tanto, dal punto di vista sia professionale che umano. Sono stato fortunato. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il meglio che c'è. Faremo il tifo da casa".