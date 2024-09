Raimondo Todaro e Francesca Tocca presentano la figlia Jasmine

Raimondo Todaro e Francesca Tocca presentano a Verissimo la figlia Jasmine, di undici anni.

Parlando dell'amore per la figlia, il ballerino e coreografo, 37 anni, rivela di non riuscire a stare lontano da Jasmine per più di un paio di giorni: "Quando era piccola, mi era capitato di mancare da casa per 18 giorni per lavoro. Quando sono tornato, lei mi ha abbracciato forte ed è stata abbracciata a me per 15 minuti. Da quel momento ho detto 'mai più'".

Francesca Tocca, 35 anni, è diventata mamma all'età di 24 anni. E rivela che la gravidanza di Jasmine l'ha aiutata a superare gli attacchi di panico: "Avevo iniziato a soffrire di attacchi di panico all'età di 21 anni perché facevo tante gare che stavano andando molto bene. Era un periodo molto stressante. Mi sono passati completamente quando ho scoperto di aspettare Jasmine. Questa cosa è bellissima perché alla fine l'attacco di panico è una cosa mentale. In quel momento, la mia mente e il mio cuore erano per lei. E il mio primo pensiero era che lei stesse bene".