Eleonora Giorgi si mostra senza capelli: "Per incoraggiare a non vergognarsi del tumore"

Eleonora Giorgi si toglie il cappello a Verissimo per dare coraggio a chi, come lei, sta lottando contro il cancro

Eleonora Giorgi rivela a Verissimo di avere le metastasi. Parlando della sua lotta contro il tumore: "Nei prossimi giorni farò degli esami importanti per capire come procedere. Stiamo lottando con tutte le forze".

Riflettendo su come sia cambiata la sua vita: "È tutto strano. La vita è un poker. Devo pensare che andrà tutto bene, ma sono lucida, razionale e fatalista". Il pensiero dell'attrice va ai suoi figli Andrea e Paolo, e al nipotino Gabriele: "Lascerò delle lettere se dovessi andarmene prima del tempo".

Alla fine dell'intervista, Eleonora Giorgi ha volto togliersi il cappellino per mostrarsi senza capelli: "Per incoraggiare a non vergognarsi del tumore".