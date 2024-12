La cartolina di Natale 2024 di William e Kate

Instagram: @princeandprincessofwales

Il principe William e Kate Middleton condividono la loro annuale cartolina di Natale per il 2024, mostrando un'immagine della loro famiglia. La foto è estrapolata dal video diffuso a settembre, quando Kate aveva annunciato di aver completato la chemioterapia.

Nella parte sinistra della cartolina di Natale del 2024 del principe William e Kate Middleton si legge: “Vi auguriamo Buon Natale e felice nuovo anno”. A destra, la fotografia di famiglia ritrae il principe William, Kate Middleton e i loro tre figli. Sotto la foto è scritto "2024". La cartolina è animata: dei fiocchi di neve cadono in primo piano e le luci dell'albero di Natale sullo sfondo lampeggiano.

La principessa del Galles, lo scorso settembre, ha rivelato di aver concluso la chemioterapia, iniziata dopo una diagnosi di cancro scoperta in seguito a un intervento all’addome. Nonostante le difficoltà, è tornata ai suoi impegni ufficiali: Kate, al suo primo evento pubblico post-terapia, ha affiancato William a Southport, incontrando le famiglie delle piccole vittime dell’agguato dello scorso luglio. Secondo i media, la principessa sarebbe tornata alla sua quotidianità, compresi gli allenamenti in palestra.

In un’intervista recente, William ha ammesso le difficoltà dell’anno: "È stato orribile. Probabilmente il più difficile della mia vita". Ha poi espresso orgoglio per la resilienza dimostrata da sua moglie e da suo padre, aggiungendo: "Sono fiero di mia moglie e di mio padre per come hanno affrontato le cose". Anche Re Carlo, che quest'anno ha compiuto 76 anni, ha affrontato problemi di salute, ricevendo una diagnosi di tumore dopo essersi sottoposto a una “procedura medica” per un problema di prostata.