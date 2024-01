Mercoledì 17 gennaio in prima serata su CanaIe 5 inizia la corsa de I Fantastici 5, la nuova serie Mediaset con protagonista Raoul Bova.

La serie tv ruota intorno alle storie di quattro atleti paralimpici e al loro allenatore Riccardo (Raoul Bova).

Nella realizzazione de I Fantastici 5, Lux Vide ha coinvolto Luca Pancalli, Presidente Italiano del Comitato Paralimpico. Durante la conferenza stampa della serie, Pancalli ha raccontato i punti di forza di questa storia e lo sviluppo del progetto: "La forza di questa serie è stata saper raccontare con l'umiltà. Un paese cambia anche in base a queste cose. Sono convinto che quello che avete fatto sarà una fonte d'ispirazione e può lasciare qualcosa".

I Fantastici 5 con Raoul Bova

I Fantastici 5: anticipazioni e trama della prima puntata

Riccardo Bramanti, un tempo coach della nazionale di atletica, allena le giovanili e si occupa delle due figlie Giorgia e Anna, che hanno appena perso la madre.

Inaspettatamente, Riccardo riceve dalla presidente dalla società sportiva Nova Lux, che segue atleti paralimpici, un'allettante proposta: trasferirsi ad Ancona per allenare i velocisti.

Alla Nova Lux ritrova il suo caro amico Freddie, medico sportivo, e conosce la fisioterapista Alessandra, con cui stringe subito amicizia.

Purtroppo, Riccardo deve vedersela con l'ostilità e il disprezzo degli atleti: Christian, che gareggia in carrozzina; Elia che ha una disabilità neurologica,ì; Marzia, divenuta cieca e con un passato da tennista; Greta, che gareggia con la lama. L'unica con cui Riccardo riesce subito a empatizzare è la new entry Laura.

I Fantastici 5: quando va in onda e dove vederla

La prima puntata de I Fantastici 5 andrà in onda mercoledì 17 gennaio dalle 21:35 su Canale 5. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infnity.

Su Mediaset Infinity, è possibile vedere in esclusiva i primi dieci minuti de I Fantastici 5.

I Fantastici 5: quante puntate sono

Scopriamo quante puntate ha la serie I Fantastici 5. La serie con Raoul Bova è divisa in otto puntate da 50 minuti.

Mercoledì 17 gennaio andranno in onda le prime due puntate.

I Fantastici 5: l'idea alla base della serie

I Fantastici 5: è una storia vera?

La storia de I Fantastici 5 nasce da un'idea di Massimo Gramellini. Nel corso della conferenza stampa della serie, lo scrittore e giornalista ha spiegato come è nata la serie: "Il mio è stato un contributo minimo, l'idea di partenza, che come in tutte le storie è quasi sempre una domanda. Ci siamo chiesti con Luca Bernabei perché gli atleti disabili parlano cosi profondamente a tutti noi".

"Forse ci parlano così perché nella loro disabilità esteriore noi rispecchiamo la nostra disabilità interiore. Ciascuno di noi vive su una carrozzella invisibile. Ogni giorno è alle prese con le barriere architettoniche e le buche della vita e con i giudizi degli altri", ha aggiunto Gramellini.

I Fantastici 5: il cast della serie

Nel cast de I Fantastici 5, Riccardo ha il volto di Raoul Bova.

Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio ed Enea Barozzi interpretano gli atleti; Francesca Cavallin è la severa presidentessa della società sportiva NovaLux, Gianluca Gobbi, l'amico di Riccardo e consulente medico, Gaia Messerklinger interpreta la fisioterapista della struttura.

Chiara Bordi, 22 anni, ha presentato il personaggio di Laura in conferenza stampa. L'attrice interpreta una ragazza che come lei vive le sue passioni e la sua quotidianità con la protesi alla gamba.

Chiara Bordi descrive la cura che Lux Vide ha riposto nel progetto, riguardo al tema delle persone con disabilità e alla rappresentazione di essa: “Se questo progetto è riuscito è perché abbiamo fatto squadra. All’inizio ero titubante, anch’io come Luca Pancalli sono stata dura, avevo timore che la disabilità fosse raccontata in maniera pietista. Nelle serie spesso le persone con disabilità sono elevate a supereroi".

Il cast della serie I Fantastici 5

I Fantastici 5: i personaggi della serie

Riccardo (Raoul Bova) ha dedicato la sua vita alle sue più grandi passioni: l’atletica e l’allenamento, anche a costo di trascurare la moglie e le figlie, Anna e Giorgia, con cui Riccardo fatica ad entrare in sintonia.

Riccardo si trasferisce ad Ancona per lavorare al Centro Sportivo della NovaLux, prestigiosa società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paralimpica italiana.

Sofia Calabresi (Francesca Cavallin) è la presidentessa della NovaLux, società sportiva al vertice del panorama di atletica paralimpica italiana. Sceglie personalmente Riccardo Bramanti, allenatore inesperto nel panorama paralimpico.

Christian (Vittorio Magazzù) è un velocista in carrozzina ed è il fiore all’occhiello della NovaLux. Determinato e dai modi gentili, Christian ha perso l'utilizzo delle gambe dopo una rapina.

Elia (Enea Barozzi) è cerebroleso dalla nascita ed ha difficoltà nei movimenti e nella coordinazione degli arti. Elia ha affrontato i problemi nella sua vita grazie allo sport e all'aiuto di sua madre.

Marzia (Fiorenza D’Antonio) è una ragazza scontrosa e solitaria. Lo era già prima dell’incidente in cui ha perso la vista.

Laura (Chiara Bordi) ha un carattere solare e positivo, ma una sera, mentre sta tornando a casa a bordo del suo scooter, ha un incidente e perde una gamba. Un pomeriggio per caso vede in tv una gara di atletica paralimpica: Laura non ha mai corso, ma quel pomeriggio decide di diventare un’atleta.

