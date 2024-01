Alla scoperta della nuova serie con Raoul Bova, al via mercoledì 17 gennaio in prima serata su Canale 5

Mercoledì 17 gennaio in prima serata su Canale 5 prende il via I Fantastici 5 . La serie, disponibile in streaming anche sulla piattaforma, segue le vicende di Riccardo Bramanti, un tempo coach della nazionale di atletica e adesso impegnato con le giovanili. Bramanti riceve dalla presidente dalla società sportiva Nova Lux, che segue atleti paralimpici, un'allettante quanto inaspettata proposta: trasferirsi ad Ancona per allenare i velocisti. Nonostante l'opposizione delle figlie, che hanno appena perso la madre, Riccardo accetta l'incarico. Alla Nova Lux ritrova il suo caro amico Freddie, medico sportivo, e conosce la bella fisioterapista Alessandra, con cui stringe subito amicizia. Purtroppo, Riccardo deve vedersela con l'ostilità e il disprezzo degli atleti: Christian, che gareggia in carrozzina, Elia che ha una disabilità neurologica, Marzia, divenuta cieca e con un passato da tennista, e Greta, che gareggia con la lama. L'unica con cui Riccardo riesce subito ad empatizzare è la new entry Laura. Su Mediaset Infinity, oltre alle puntate, sono disponibili anche approfondimenti e contenuti esclusivi

