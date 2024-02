I Fantastici 5, il riassunto e le reazioni dell'ultima puntata

Il racconto in breve di quanto accaduto durante l'ultimo episodio della fiction con Raoul Bova e Francesca Cavallin, in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5

Nell'ultimo episodio de I Fantastici 5, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5, Alessandra è spaventata dai suoi sentimenti per Riccardo e decide di allontanarlo.

Giorgia non si fida di Alice, la mamma biologica di Elia, e mette in guardia il ragazzo. Giorgia ed Elia incontrano la mamma di Alice e scoprono un'amara verità.

Marzia prova a proteggere la sorella Amelia dai comportamenti violenti del padre Fernando.

Riccardo viene allontanato dalla NovaLux e deve lasciare la squadra. Reali, il nuovo allenatore, cambia drasticamente i metodi di allenamento dei ragazzi.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 31 gennaio e le reazioni degli spettatori su X.

