Scopriamo come finisce I Fantastici 5: l'ultima puntata della serie Raoul Bova è andata in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5

Mercoledì 31 gennaio è andata in onda la quarta e ultima puntata de I Fantastici 5. Potete rivedere il finale della serie nel video qui sotto.

Nell'ultima puntata de I Fantastici 5, i ragazzi della NovaLux devono affrontare le loro paure e il loro passato.

Giorgia non si fida di Alice, la mamma biologica di Elia, e mette in guardia il ragazzo. I due ragazzi incontrano la mamma di Alice e scoprono la verità: Alica ha abbandonato Elia dopo aver scoperto la sua malattia. Elia incontra sua madre e capisce che la donna si sta approfittando di lui.

Alessandra è spaventata dai suoi sentimenti per Riccardo e si allontana da lui. Riccardo decide di dichiarare il suo amore ad Alessandra e i due si baciano.

Marzia vuole proteggere la sorella Amelia. Marzia decide di denunciare suo padre per salvare la sorella dai comportamenti violenti dell'uomo.

Riccardo viene allontanato dalla NovaLux ed è costretto a lasciare la squadra. Reali, il nuovo allenatore, cambia drasticamente il modo di allenare i ragazzi.

Riccardo continua a preparare i ragazzi di nascosto per le gare ormai imminenti. Agli Europei, Marzia, Laura, Elia e Cristian vincono la staffetta.

