Cosa succede nella quarta puntata della nuova serie di Canale 5? Ecco la trama dell'ultima puntata, in onda mercoledì 31 gennaio

Nella quarta e ultima puntata de I Fantastici 5, che andrà in onda mercoledì 31 gennaio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, gli allenamenti della squadra vanno a rilento, serve una sorpresa che dia ai ragazzi nuovo slancio ed entusiasmo; è Christian che fornisce il suo aiuto perché tutto riesca alla perfezione.

Alessandra è spaventata dai suoi sentimenti per Riccardo, mentre Giorgia scopre un'amara verità su Alice e cerca di mettere in guardia Elia, verso il quale si accorge di provare qualcosa.

Nel frattempo, Marzia prova a proteggere la sorella Amelia dal padre Fernando. Inoltre, su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming on demand tutte le puntate già andate in onda de I Fantastici 5.

