Nella quarta e ultima puntata de I Fantastici 5, in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5, gli allenamenti della squadra vanno a rilento, serve una sorpresa che dia ai ragazzi nuovo slancio ed entusiasmo.

Alessandra è spaventata dai suoi sentimenti per Riccardo, mentre Giorgia scopre un'amara verità su Alice e cerca di mettere in guardia Elia, verso il quale si accorge di provare qualcosa.

Nel frattempo, Marzia prova a proteggere la sorella Amelia dal padre Fernando.

Nel video qui sopra, l'ultima puntata della fiction disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

